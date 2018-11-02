ひき逃げか、男性負傷 鹿児島市

(2018/11/02 09:42)

２日午前０時５０分ごろ、鹿児島市吉野１丁目の市道で、同市の男性会社員（５２）が倒れているのが見つかった。男性は顔面に擦過傷を負ったが、命に別条はない。鹿児島中央署は道交法違反（ひき逃げ）の疑いで捜査している。同署によると、男性は歩いて帰宅途中。通行人が「道路の真ん中に人が倒れている」と１１０番した。