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世界遺産次期推薦「奄美・沖縄」決まる

(2018/11/02 10:26)
　政府は、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」を世界自然遺産候補として、来年２月１日までに国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦すると決めた。菅義偉官房長官が２日、会見で明らかにした。２０２０年の登録を目指す。１カ国一つの推薦枠をめぐり、文化遺産候補「北海道・北東北の縄文遺跡群」との調整が続けられていた。
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