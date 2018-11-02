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灯籠の光揺れ　秋の夜を彩る　いずみマチ・テラス３日まで

(2018/11/02 20:00)
「昇竜」台湾から贈られた竜のランタン。冬の夜空に力強く昇る＝出水市の広瀬橋下河川敷
　出水市を竹灯籠の光で包む「いずみマチ・テラス」の本点灯が１日、市街地で始まった。武家屋敷群や出水駅東口などに趣向を凝らした灯籠を展示。多くの市民が見物に訪れた。本点灯は３日までの午後６～９時。
　広瀬橋下の広場には、台湾・南投県から贈られた全長１５メートル、高さ６メートルの竜の巨大ランタンが登場。色とりどりの光が異彩を放つ。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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