あおし柿最盛　さつま・紫尾温泉

(2018/11/02 22:00)

渋抜きのため温泉に漬けられる柿＝さつま町の紫尾温泉

さつま町紫尾の紫尾温泉で、名物の柿の渋抜きが最盛期を迎えた。専用の露天風呂に漬けた実は「あおし柿」の名で親しまれ、ぷかぷかと浮かぶ網袋を湯治客がのぞき込む姿が見られる。１１月末まで。浴槽は区営大衆浴場の軒先にあり、柿の入湯料は１０キロまで４００円。３７度前後の湯に１６～２１時間漬けると、渋が抜けて独特の香りと甘みを帯びる。管理人の西田隆三（たかみ）さん（４５）は「夜も２、３時間おきに湯加減を見に起きる。手塩にかけた秋の風物詩を味わって」。