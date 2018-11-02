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あおし柿最盛　さつま・紫尾温泉

(2018/11/02 22:00)
渋抜きのため温泉に漬けられる柿＝さつま町の紫尾温泉
　さつま町紫尾の紫尾温泉で、名物の柿の渋抜きが最盛期を迎えた。専用の露天風呂に漬けた実は「あおし柿」の名で親しまれ、ぷかぷかと浮かぶ網袋を湯治客がのぞき込む姿が見られる。１１月末まで。
　浴槽は区営大衆浴場の軒先にあり、柿の入湯料は１０キロまで４００円。３７度前後の湯に１６～２１時間漬けると、渋が抜けて独特の香りと甘みを帯びる。管理人の西田隆三（たかみ）さん（４５）は「夜も２、３時間おきに湯加減を見に起きる。手塩にかけた秋の風物詩を味わって」。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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