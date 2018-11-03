わな１４基を設置　阿久根市のアライグマ

(2018/11/03 06:30)

えさ袋を取り付けるなどわなの準備をする県、市の担当者ら＝阿久根市脇本

阿久根市と県は２日、特定外来生物のアライグマ１匹が１０月２９日に捕獲された同市脇本の畑周辺を中心に、捕獲用わな１４基を設置した。自動撮影カメラ５台も設置、おおむね２カ月生息状況を観察する。捕獲状況、目撃情報に応じて増設も検討する。市、県の担当者らはドッグフード、スナック菓子を入れた鉄製の中型獣用わなを、通り道と想定される場所に次々と設置した。アライグマは北米原産。雑食性で農業や生態系などに深刻な影響を及ぼすとされる。阿久根市での発見は県内で６例目。