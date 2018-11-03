地球規模の経済交流を　鹿児島県人世界大会が閉幕　鹿児島市

(2018/11/03 13:00)

国旗などを掲げ入場行進する海外鹿児島県人会メンバーら＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島

鹿児島ゆかりの海外在住者が集う「鹿児島県人世界大会」は２日、鹿児島市の城山ホテル鹿児島で公式式典があった。２０カ国・地域（海外２５県人会）から帰郷した約２８０人が国旗とともに入場。次世代交流の促進や人的ネットワークを活用した地球規模の経済交流を誓い閉幕した。式典には経済団体関係者らを含む約５５０人が参加した。鹿児島商工会議所会頭の岩崎芳太郎実行委員長は「１５０年前の先人の偉業に思いをはせ、深い絆を築き、新たな鹿児島の創造に取り組む」と開会宣言し、三反園訓知事、森博幸鹿児島市長が歓迎のあいさつをした。