鹿児島県ボクシング連盟　祝勝会　鹿児島市

(2018/11/04 06:30)

福井国体で好成績を収めたボクシングの選手たち＝鹿児島市

福井国体で最高の総合２位と躍進した選手団を励まそうと県ボクシング連盟は３日、鹿児島市のホテルで祝勝会を開いた。普段は減量に気を使う選手らも、今日ばかりはと振る舞われたステーキをたいらげた。選手や関係者ら約８０人が出席。全国高校総体と２冠を果たした少年ピン級の荒竹一真選手（１５）は「多くの人に喜んでもらいうれしい。目標の高校８冠への道のりはまだワンツーを打ったぐらい。まずは３月の全国選抜大会に勝ちたい」。