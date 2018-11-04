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西郷どん まだまだ熱く　特別展、入場１万人突破　鹿児島市・黎明館

(2018/11/04 13:00)
１万人目の入場者となった田中あいりさん（中央）＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開催中の企画特別展「西郷どん」（同館、南日本新聞社など主催）の入場者が３日、１万人を突破した。節目の１万人目となった清和小学校４年の田中あいりさんに、図録や記念グッズが贈られた。
　特別展は１８日まで。西郷らの実像に迫る資料約２１０点を展示し、１０日午後１時半から展示解説講座「愛加那と西郷隆盛」（無料）もある。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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