西郷どん まだまだ熱く　特別展、入場１万人突破　鹿児島市・黎明館

(2018/11/04 13:00)

１万人目の入場者となった田中あいりさん（中央）＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開催中の企画特別展「西郷どん」（同館、南日本新聞社など主催）の入場者が３日、１万人を突破した。節目の１万人目となった清和小学校４年の田中あいりさんに、図録や記念グッズが贈られた。特別展は１８日まで。西郷らの実像に迫る資料約２１０点を展示し、１０日午後１時半から展示解説講座「愛加那と西郷隆盛」（無料）もある。