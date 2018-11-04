古代から維新 歴史絵巻華麗 薩摩川内はんやまつり
(2018/11/04 22:00)
薩摩川内はんやまつりが４日、薩摩川内市中心部の国道３号であった。総踊りや明治維新１５０周年を記念した行事などに７４団体約４８００人が参加。川内川を挟んだ約２キロを練り歩き、見物客を楽しませた。
さまざまな時代の装いで通りを練り歩く「薩摩川内大歴史絵巻行列」＝薩摩川内市大小路町
明治維新１５０周年を記念した「大歴史絵巻行列」には、古代から西南の役までに活躍した同市ゆかりの偉人や武者約１８０人が登場。和歌を詠むシーンや合戦を再現した。総踊りでは、色とりどりの法被や着物に身を包んだ踊り連が、軽快な舞を披露した。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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