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古代から維新　歴史絵巻華麗　薩摩川内はんやまつり

(2018/11/04 22:00)
さまざまな時代の装いで通りを練り歩く「薩摩川内大歴史絵巻行列」＝薩摩川内市大小路町
　薩摩川内はんやまつりが４日、薩摩川内市中心部の国道３号であった。総踊りや明治維新１５０周年を記念した行事などに７４団体約４８００人が参加。川内川を挟んだ約２キロを練り歩き、見物客を楽しませた。
　明治維新１５０周年を記念した「大歴史絵巻行列」には、古代から西南の役までに活躍した同市ゆかりの偉人や武者約１８０人が登場。和歌を詠むシーンや合戦を再現した。総踊りでは、色とりどりの法被や着物に身を包んだ踊り連が、軽快な舞を披露した。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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