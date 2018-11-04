鳥になった気分　都城盆地を満喫　南九州ハンググライダー大会

(2018/11/04 23:15)

都城盆地を一望できる金御岳から跳び立つ愛好者＝都城市梅北町

第３３回都城市金御（かねみ）岳杯南九州ハンググライダー大会（同実行委員会主催）が４日、同市梅北町であり、愛好者３８人が都城盆地での空中散歩を楽しんだ。福岡県や大分県などから集まった参加者は、標高４７２メートルの金御岳をテークオフ。上昇気流を捉えながら高度を上げ、上級者は４０分以上もフライトを楽しんだ。ゴール地点は約１．５キロ離れた直径４０メートルのサークルで、着地点の正確性と砂袋投下の精度を競った。