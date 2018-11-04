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鳥になった気分　都城盆地を満喫　南九州ハンググライダー大会

(2018/11/04 23:15)
都城盆地を一望できる金御岳から跳び立つ愛好者＝都城市梅北町
　第３３回都城市金御（かねみ）岳杯南九州ハンググライダー大会（同実行委員会主催）が４日、同市梅北町であり、愛好者３８人が都城盆地での空中散歩を楽しんだ。
　福岡県や大分県などから集まった参加者は、標高４７２メートルの金御岳をテークオフ。上昇気流を捉えながら高度を上げ、上級者は４０分以上もフライトを楽しんだ。ゴール地点は約１．５キロ離れた直径４０メートルのサークルで、着地点の正確性と砂袋投下の精度を競った。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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