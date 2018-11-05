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平和願う壮大な演奏　下野さん指揮、鹿児島交響楽団定期演奏会　鹿児島市

(2018/11/05 13:00)
壮大な演奏を見せる鹿児島交響楽団の第９０回定期演奏会＝鹿児島市の宝山ホール
　鹿児島交響楽団の第９０回定期演奏会（同楽団、南日本新聞社など主催）が４日、鹿児島市の宝山ホールであった。指揮者に同市出身の下野竜也さん、ソリストに清水和音さんを迎えたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第１番や、鹿児島初演となったショスタコービッチの交響曲第７番「レニングラード」の演奏で１５００人を魅了した。
　ピアノ協奏曲は、清水さんが繊細な響きや力強い音など表現豊かに奏でた。第２次世界大戦時に作曲された「レニングラード」は、ナチス・ドイツの進軍、戦争の苦しみや死者の鎮魂、平和の希求などを思い起こさせる壮大な演奏となった。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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