平和願う壮大な演奏　下野さん指揮、鹿児島交響楽団定期演奏会　鹿児島市

(2018/11/05 13:00)

壮大な演奏を見せる鹿児島交響楽団の第９０回定期演奏会＝鹿児島市の宝山ホール

鹿児島交響楽団の第９０回定期演奏会（同楽団、南日本新聞社など主催）が４日、鹿児島市の宝山ホールであった。指揮者に同市出身の下野竜也さん、ソリストに清水和音さんを迎えたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第１番や、鹿児島初演となったショスタコービッチの交響曲第７番「レニングラード」の演奏で１５００人を魅了した。ピアノ協奏曲は、清水さんが繊細な響きや力強い音など表現豊かに奏でた。第２次世界大戦時に作曲された「レニングラード」は、ナチス・ドイツの進軍、戦争の苦しみや死者の鎮魂、平和の希求などを思い起こさせる壮大な演奏となった。