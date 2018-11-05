平和願う壮大な演奏 下野さん指揮、鹿児島交響楽団定期演奏会 鹿児島市
(2018/11/05 13:00)
鹿児島交響楽団の第９０回定期演奏会（同楽団、南日本新聞社など主催）が４日、鹿児島市の宝山ホールであった。指揮者に同市出身の下野竜也さん、ソリストに清水和音さんを迎えたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第１番や、鹿児島初演となったショスタコービッチの交響曲第７番「レニングラード」の演奏で１５００人を魅了した。
壮大な演奏を見せる鹿児島交響楽団の第９０回定期演奏会＝鹿児島市の宝山ホール
ピアノ協奏曲は、清水さんが繊細な響きや力強い音など表現豊かに奏でた。第２次世界大戦時に作曲された「レニングラード」は、ナチス・ドイツの進軍、戦争の苦しみや死者の鎮魂、平和の希求などを思い起こさせる壮大な演奏となった。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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