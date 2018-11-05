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男子鹿商が３年ぶりＶ、女子鹿南が連覇　バレーボール全日本高校選手権鹿児島県予選

(2018/11/05 06:30)
【男子決勝　鹿児島商－鹿児島工】第１セット、鹿商・福島がスパイクを決め１９－１８とする＝鹿児島アリーナ
　バレーボールの第７１回全日本高校選手権鹿児島県予選最終日は４日、鹿児島市の鹿児島アリーナで男女決勝までがあり、男子は鹿児島商が鹿児島工を３－０で下し３年ぶりに優勝した。女子は鹿児島南が鹿児島女を３－０で破り連覇を果たした。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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