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車内で６１歳女性死亡　鹿児島市の路上　殺人容疑で捜査

(2018/11/05 16:22)
　５日午前１０時２０分ごろ、鹿児島市南栄５丁目の市道に止まっていた軽乗用車内で、市内の食品会社アルバイトの女性（６１）が死亡しているのが見つかった。現場の状況などから、鹿児島南署は殺人の疑いで捜査を始めた。
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