TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 観光

「にゃん太郎」ミニ写真集に　隼人・嘉例川駅の観光大使ネコ　兵庫の写真愛好家撮影

(2018/11/05 22:00)
にゃん太郎の写真集の表紙
　ＪＲ肥薩線・嘉例川駅（霧島市隼人）で観光大使を務めるネコ「にゃん太郎」のミニ写真集が発売された。兵庫県加古川市の写真愛好家、柿田裕子さん（３３）が撮影した愛くるしい写真４２枚を収録している。
　嘉例川駅前では１１日、「第１５回かれい川山里の恵みと森のおまつり」が開かれる。農産物販売のほか、竹子棒踊りやエイサーなどが披露される。山木さん＝0995(43)9081
山木由美子さんとにゃん太郎（写真集より）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ