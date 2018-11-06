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高齢者対象に介護研修　７０代２人が職場体験　南種子町社協

(2018/11/06 22:00)
社会福祉法人幸風会の下村治事務長（写真右）から介護車両の説明を受ける受講者＝南種子町中之上
　熊毛地区の元気な高齢者に、介護職場での短時間労働を体験してもらう「元気高齢者等介護職場インターンシップ事業」の開講式が、南種子町福祉センターであり、７０代女性２人が出席した。
　人材不足に悩む介護現場と、働くことに意欲がある高齢者の橋渡しをしようと県が本年度始めた事業。熊毛地区では南種子町社会福祉協議会が受託した。
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