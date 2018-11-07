修学旅行は福島いかが 観光誘致隊が来鹿

(2018/11/07 06:30)

福島県の魅力を鹿児島県高校教育課の職員にＰＲするキャラバン隊＝鹿児島県庁

福島県会津磐梯山地域３町村の観光団体などによるキャラバン隊は６日、鹿児島県の高校教育課を訪問し、教育旅行先に福島をとＰＲした。東日本大震災以降減少した修学旅行生の回復を目指した取り組み。９日まで県内の高校や旅行会社など２８カ所を訪れる。３町村は猪苗代町、北塩原村、磐梯町。スキーの名所として外国人観光客にも人気が高まりつつあり、日本ジオパークにも認定されている。語り部による震災学習も宿泊先で取り入れられるという。