宮城に眠る薩軍史劇 鹿児島で「里帰り」公演
(2018/11/07 23:00)
西南戦争に敗れて収監された薩摩軍兵士の宮城県開発に貢献した史実を基にした劇「石に刻んだ赤心（せきしん）」が７日夜、鹿児島市のかごしま県民交流センターで上演された。宮城県石巻市特産「雄勝（おがつ）石」の採掘に従事した薩軍兵士たちの物語。明治維新１５０年記念と、東日本大震災の被災地復興支援で企画された。
「石に刻んだ赤心」で主人公の橋田忠次郎を演じる大山大輔さん（左）＝７日午後８時５分、鹿児島市のかごしま県民交流センター
企画、出演した演出家大日（だいにち）琳太郎さん＝仙台市＝は「仙台に眠る薩軍兵士たちの魂を連れて帰る“里帰り公演”を成し遂げられ、うれしい」と話した。
- 宮城に眠る薩軍史劇 鹿児島で「里帰り」公演 (11/07 23:00)
- 曽於高生デザインの「末吉茶」新包装完成 (11/07 22:00)
- 鹿屋・やねだん塾 地域おこし塾生１０００人超す (11/07 20:30)
- 立地規制の緩和「検討」 本港区再開発 基本構想案を了承 (11/07 13:00)
- 修学旅行は福島いかが 観光誘致隊が来鹿 (11/07 06:30)
- 紅葉鮮やか 霧島の秋深まる ７日は「立冬」 (11/06 23:30)
- 高齢者対象に介護研修 ７０代２人が職場体験 南種子町社協 (11/06 22:00)
- 焼酎で乾杯 町内３蔵元の新酒飲み比べ さつま (11/06 20:00)
- 花紙で西郷どんモザイク画 薩摩川内の施設・福和園利用者 (11/06 13:00)
- 全蔵元５０３銘柄 焼酎王国ＰＲ 県庁に24段飾り (11/06 06:30)
- 薩摩よりみち風景街道 名所・催し マップ完成 長島～日置の２１７キロ結ぶ (11/05 23:00)
- 「にゃん太郎」ミニ写真集に 隼人・嘉例川駅の観光大使ネコ (11/05 22:00)
- 写真やサイン車内彩る 快走 映画「かぞくいろ」特別列車 おれんじ鉄道 (11/05 20:00)
- 車内で６１歳女性死亡 鹿児島市の路上 殺人容疑で捜査 (11/05 19:16)
- 平和願う壮大な演奏 下野さん指揮、鹿児島交響楽団定期演奏会 鹿児島市 (11/05 13:00)
- 男子鹿商が３年ぶりＶ、女子鹿南が連覇 バレーボール全日本高校選手権鹿児島県予選 (11/05 06:30)
- 鳥になった気分 都城盆地を満喫 南九州ハンググライダー大会 (11/04 23:15)
- 古代から維新 歴史絵巻華麗 薩摩川内はんやまつり (11/04 22:00)
- 伊佐工房、初出場Ｖ 地元産イモの水あめで甘み プリングランプリ (11/04 20:00)
- 西郷どん まだまだ熱く 特別展、入場１万人突破 鹿児島市・黎明館 (11/04 13:00)
- 鹿児島県ボクシング連盟 祝勝会 鹿児島市 (11/04 06:30)
- “本物”登場に歓声 パレードに鈴木さん、瑛太さん 鹿児島市・おはら祭り (11/03 23:00)
- 出水のツル７７７９羽 今季初調査 (11/03 22:00)
- 快晴の下 巨体浜下り 曽於・弥五郎どん祭り (11/03 20:45)
- 地球規模の経済交流を 鹿児島県人世界大会が閉幕 鹿児島市 (11/03 13:00)
- わな１４基を設置 阿久根市のアライグマ (11/03 06:30)
- 便復活や臨時運行を ＪＲ九州支社に要望書 鹿児島県鉄道協議会 (11/02 23:00)
- あおし柿最盛 さつま・紫尾温泉 (11/02 22:00)
- 灯籠の光揺れ 秋の夜を彩る いずみマチ・テラス３日まで (11/02 20:00)
- 鹿児島県人世界大会始まる 海外から帰郷の２８０人歓迎 (11/02 13:00)