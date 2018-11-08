古代に思いはせ　石室一般公開１５０人見学　薩摩川内・天辰

(2018/11/08 20:00)

一般公開された石室を見る来場者＝薩摩川内市の天辰寺前古墳公園

薩摩川内市天辰町の天辰寺前（あまたつてらまえ）古墳公園で３日、石室が一般公開された。約１５０人が訪れ、歴史を感じていた。古墳は２００８年、区画整理事業の工事中に発見された。直径２８メートル、高さ３メートルと推定され、５世紀ごろの有力者の墓とみられる。１．３メートルほど石を積み重ねてある石室からは、小柄な女性の人骨や銅鏡などの副葬品が見つかった。普段は屋根で覆い、保護している。