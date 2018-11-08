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古代に思いはせ　石室一般公開１５０人見学　薩摩川内・天辰

(2018/11/08 20:00)
一般公開された石室を見る来場者＝薩摩川内市の天辰寺前古墳公園
　薩摩川内市天辰町の天辰寺前（あまたつてらまえ）古墳公園で３日、石室が一般公開された。約１５０人が訪れ、歴史を感じていた。
　古墳は２００８年、区画整理事業の工事中に発見された。直径２８メートル、高さ３メートルと推定され、５世紀ごろの有力者の墓とみられる。１．３メートルほど石を積み重ねてある石室からは、小柄な女性の人骨や銅鏡などの副葬品が見つかった。普段は屋根で覆い、保護している。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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