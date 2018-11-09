自動車税制改革を要望　鹿児島県に関連団体

(2018/11/09 22:15)

平木万也総務部長に要望書を手渡す諏訪秀治支部長（右）＝鹿児島県庁

日本自動車販売協会連合会鹿児島県支部と日本自動車連盟（ＪＡＦ）鹿児島支部は９日、鹿児島県に自動車税引き下げや、消費増税後の負担軽減を訴える要望活動をした。連合会県支部の諏訪秀治支部長が、県の平木万也総務部長に要望書を手渡した。自動車関連２１団体でつくる「自動車税制改革フォーラム」が全国で展開する一斉活動の一環。要望書によると、日本は自動車の取得・保有段階にかかる税金が欧米諸国に比べ高い。自動車税を現行の軽自動車税並みに下げることや、消費増税後の利用者の税軽減などを求めた。