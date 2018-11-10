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水辺に輝く 電飾２３万球　鹿児島市・ドルフィンポート

(2018/11/10 06:30)
水路を彩るイルミネーション＝鹿児島市本港新町
　鹿児島市本港新町のドルフィンポートに９日、クリスマスイルミネーションが登場した。過去最多の発光ダイオード（ＬＥＤ）電球２３万１８６９球が色とりどりの光を放ち、幻想的な雰囲気が漂う。
　点灯式では、聖母幼稚園（荒田２丁目）園児１１１人が合唱し、華を添えた。日没から午前０時、来年２月末まで楽しめる。クリスマス関連のイルミネーションは１２月２５日まで。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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