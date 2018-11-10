水辺に輝く 電飾２３万球　鹿児島市・ドルフィンポート

(2018/11/10 06:30)

水路を彩るイルミネーション＝鹿児島市本港新町

鹿児島市本港新町のドルフィンポートに９日、クリスマスイルミネーションが登場した。過去最多の発光ダイオード（ＬＥＤ）電球２３万１８６９球が色とりどりの光を放ち、幻想的な雰囲気が漂う。点灯式では、聖母幼稚園（荒田２丁目）園児１１１人が合唱し、華を添えた。日没から午前０時、来年２月末まで楽しめる。クリスマス関連のイルミネーションは１２月２５日まで。