水辺に輝く 電飾２３万球 鹿児島市・ドルフィンポート
(2018/11/10 06:30)
鹿児島市本港新町のドルフィンポートに９日、クリスマスイルミネーションが登場した。過去最多の発光ダイオード（ＬＥＤ）電球２３万１８６９球が色とりどりの光を放ち、幻想的な雰囲気が漂う。
水路を彩るイルミネーション＝鹿児島市本港新町
点灯式では、聖母幼稚園（荒田２丁目）園児１１１人が合唱し、華を添えた。日没から午前０時、来年２月末まで楽しめる。クリスマス関連のイルミネーションは１２月２５日まで。
（記事全文は１０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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