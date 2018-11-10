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肥育和牛 Ａ５認定　霜降りも最高評価　阿久根市・鶴翔高校農業科学科

(2018/11/10 20:00)
最高評価を喜ぶ畜産専攻の３年生＝阿久根市の鶴翔高校
　阿久根市肉牛枝肉共進会が８日あり、同市の鶴翔高校が出品した黒毛和牛１頭の枝肉が最高評価を受けた。日本食肉格付協会の格付けで最上位のＡ５等級、霜降りの度合いを示す脂肪交雑（ＢＭＳ）も最高のナンバー１２に認定。同校では８年ぶり２度目の快挙に、生徒らは喜んでいる。
　２７カ月の去勢牛「幸介」で、６日に体重９０３キロで出荷された。枝肉重量は５８２．４キロ。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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