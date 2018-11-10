肥育和牛 Ａ５認定　霜降りも最高評価　阿久根市・鶴翔高校農業科学科

(2018/11/10 20:00)

最高評価を喜ぶ畜産専攻の３年生＝阿久根市の鶴翔高校

阿久根市肉牛枝肉共進会が８日あり、同市の鶴翔高校が出品した黒毛和牛１頭の枝肉が最高評価を受けた。日本食肉格付協会の格付けで最上位のＡ５等級、霜降りの度合いを示す脂肪交雑（ＢＭＳ）も最高のナンバー１２に認定。同校では８年ぶり２度目の快挙に、生徒らは喜んでいる。２７カ月の去勢牛「幸介」で、６日に体重９０３キロで出荷された。枝肉重量は５８２．４キロ。