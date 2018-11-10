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鹿児島Ｕ　Ｊ２ヘ前進　ＦＣ東京Ｕ２３に２－１

(2018/11/10 22:00)
決勝ゴールを決め喜ぶ鹿児島Ｕのキリノに駆け寄る谷口＝鹿児島市の白波スタジアム
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１０日、鹿児島市の白波スタジアムでＦＣ東京Ｕ２３と対戦し、２－１で勝利を収めた。勝ち点を５１に伸ばし、Ｊ２昇格圏内の２位を死守。次戦は１７日、静岡県で藤枝と戦う。勝利した場合、昇格を争う他チームの結果次第では、１８日にも昇格が決まる。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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