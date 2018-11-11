芸術三兄弟の父　有島武に脚光　近代化への功績紹介　川内文学館

(2018/11/11 21:00)

企画展会場で、有島武の人となりについて話す監修の石田忠彦さんと学芸員の財部智美さん＝薩摩川内市川内まごころ文学館

有島芸術三兄弟の父親で、幕末・明治期に政財界で活躍した薩摩川内市出身の有島武を紹介する特別企画展「有島武 偉大なる父の物語」が、同市川内まごころ文学館で開かれている。近代日本の発展に貢献した、知られざる人物に初めて脚光を当てた。１２月２日まで。月曜休館。大人３００円、小中高校生１５０円（土・日曜、祝日は無料）。１１月２５日午後２時からは石田さんによる講演会「有島武と明治維新」がある。