現役部員とＯＢと対戦　選抜大会３０回を記念　知覧中野球部

(2018/11/11 23:00)

対戦した知覧中学校野球部とＯＢたち＝南九州市の知覧中学校

南九州市の知覧中学校で開かれる「選抜中学野球知覧大会」の第３０回を記念して４日、同校野球部とＯＢの交流試合があった。大会初期に出場した元球児らが、若いライバルに負けまいと懸命に白球を追い、快音を響かせた。ＯＢは市内外に住む３９～４４歳の約２０人。大会立ち上げに関わった当時の同校野球部顧問、弓指優さん（７１）＝鹿児島市喜入一倉町＝を囲んで年１回旧交を温め、同部に毎年５ダースの野球ボールを贈っている。節目の大会に合わせて同部保護者会が提案した試合に、弓指さんも駆けつけた。