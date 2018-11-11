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現役部員とＯＢと対戦　選抜大会３０回を記念　知覧中野球部

(2018/11/11 23:00)
対戦した知覧中学校野球部とＯＢたち＝南九州市の知覧中学校
　南九州市の知覧中学校で開かれる「選抜中学野球知覧大会」の第３０回を記念して４日、同校野球部とＯＢの交流試合があった。大会初期に出場した元球児らが、若いライバルに負けまいと懸命に白球を追い、快音を響かせた。
　ＯＢは市内外に住む３９～４４歳の約２０人。大会立ち上げに関わった当時の同校野球部顧問、弓指優さん（７１）＝鹿児島市喜入一倉町＝を囲んで年１回旧交を温め、同部に毎年５ダースの野球ボールを贈っている。節目の大会に合わせて同部保護者会が提案した試合に、弓指さんも駆けつけた。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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