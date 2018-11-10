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鹿児島Ｒ　５連敗　

(2018/11/10 23:00)
【鹿児島Ｒ－越谷】シュートを放つ鹿児島Ｒ・玉田（２）＝いちき串木野市総合体育館
　バスケットボール男子のＢリーグ３部（Ｂ３）は１０日、各地で３試合があった。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）はいちき串木野市総合体育館で越谷（大塚商会）と対戦し、５６－９１で敗れた。５連敗で、第１期の通算成績は１勝１０敗で、７チーム中最下位。
　鹿児島Ｒは１１日、同会場で越谷と再戦する。
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