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入園者３００万人突破　鹿児島市・石橋記念公園

(2018/11/11 20:00)
３００万人目の入園者の松崎輝英さん＝鹿児島市の石橋記念公園
　鹿児島市浜町の石橋記念公園が１０日、入園者３００万人を突破した。２０００年４月の開園から１８年７カ月かけて達成。節目を飾った京都府城陽市の松崎輝英さん（７５）がくす玉を割り祝った。
　甲突川にあった五大石橋のうち、１９９３年８月６日の豪雨で流失を免れた西田橋を移設・復元した。アーチ下の人工流水は、夏場は水遊びする子どもでにぎわう。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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