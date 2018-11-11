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大隅で大規模災害訓練　九州の消防援助隊、連携確認

(2018/11/11 13:00)
土石流に巻き込まれた車両からの救助を訓練する隊員ら＝鹿屋市串良町下小原
　大規模災害時に都道府県を越えて活動する「緊急消防援助隊」の九州ブロック合同訓練が１０日、鹿屋市など大隅半島各地で始まった。沖縄を含む県外７県２１４隊と地元消防、関係機関の計約１１００人が参加し、連携や指揮系統を確認した。
　緊急消防援助隊は阪神大震災を教訓に創設され、全国の消防機関が組織。九州ブロックでは毎年各県が持ち回りで合同訓練をしており、鹿児島は２０１０年以来３回目。１１日は東串良町で空中消火訓練などがある。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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