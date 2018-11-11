大隅で大規模災害訓練 九州の消防援助隊、連携確認
(2018/11/11 13:00)
大規模災害時に都道府県を越えて活動する「緊急消防援助隊」の九州ブロック合同訓練が１０日、鹿屋市など大隅半島各地で始まった。沖縄を含む県外７県２１４隊と地元消防、関係機関の計約１１００人が参加し、連携や指揮系統を確認した。
土石流に巻き込まれた車両からの救助を訓練する隊員ら＝鹿屋市串良町下小原
緊急消防援助隊は阪神大震災を教訓に創設され、全国の消防機関が組織。九州ブロックでは毎年各県が持ち回りで合同訓練をしており、鹿児島は２０１０年以来３回目。１１日は東串良町で空中消火訓練などがある。
（記事全文は１１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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