鹿児島の防災力向上策を考える　鹿大でシンポ

(2018/11/11 22:00)

鹿児島の防災対策について意見を述べる講演者ら＝鹿児島市の鹿児島大学稲盛会館

鹿児島の防災力向上を考えるシンポジウムが１０日、鹿児島市の鹿児島大学稲盛会館であった。防災機関や建設業の関係者がそれぞれの取り組みを発表、今後の課題について意見を交わした。国土交通省九州地方整備局の藤巻浩之企画部長は、小型無人機ドローンや照明車など多様な資機材を生かし、被害の調査や道路の応急工事を迅速に進める体制を説明。鹿児島県建設業協会の萩亮氏は「行政と民間の連絡は電話やメールなので迅速性に欠ける」と述べ、被害状況や作業依頼を一元管理する情報システムの導入を検討していることを報告した。