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災害支援訓練　鹿児島県内で実施　九州・沖縄ＤＭＡＴ

(2018/11/12 06:30)
周辺医療機関の被災状況を把握し、ＤＭＡＴの派遣調整の訓練をする隊員ら＝曽於市の曽於医師会立病院
　大規模災害を想定した、九州・沖縄地区の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の実動訓練が１０日、鹿児島市や曽於市などであった。各地の医師や看護師、行政関係者ら約４００人が災害時の支援のあり方を確認した。
　訓練は曽於市や志布志市で最大震度６強の地震が発生し、志布志湾岸に４メートルを超える津波が押し寄せるという設定。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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