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鹿児島実が５連覇 高校ラグビー

(2018/11/11 14:21)
南日本新聞ニュース
　第９８回全国高校ラグビー大会鹿児島県予選最終日は１１日、鹿児島市の県立サッカー・ラグビー場で決勝があり、鹿児島実が鹿児島工を２８－１９で逆転勝ちし、５年連続２０度目の優勝を果たした。鹿実は全国大会（１２月２７日開幕・東大阪市花園ラグビー場）に出場する。
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