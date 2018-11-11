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神村が連覇　高校サッカー

(2018/11/11 14:48)
南日本新聞ニュース
　サッカーの第９７回全国高校選手権鹿児島県大会最終日は１１日、鹿児島市の白波スタジアムで決勝があり、神村学園が７－３で鹿児島城西を下し、２年連続６度目の優勝を果たした。神村は全国大会（１２月３０日開幕・首都圏各地）に出場する。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

特集「全国高校サッカー選手権」

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