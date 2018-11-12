指宿のブックカフェ号 被災地行脚し交流 横浜・図書館総合展で主役
(2018/11/12 22:00)
指宿市のＮＰＯ法人「本と人とをつなぐそらまめの会」が運営するブックカフェ号が、１０月下旬から１１月にかけ、熊本地震や九州北部豪雨の被災地、横浜市で開かれた図書館総合展を行脚した。絵本から図鑑まで幅広く約３５０冊をそろえ、“どこでもカフェ”がオープンできる設備も積んだ移動図書館。各地で交流を楽しんだ。
ブックカフェ号の本を楽しむ園児たち＝福岡県朝倉市の大福幼稚園（そらまめの会提供）
図書館総合展は、図書館の関係者や業者が集う国内最大のイベント。２０回目の今年は１０月３０日から１１月１日までパシフィコ横浜であり、展示の目玉として、ブックカフェ号が招かれた。
図書館総合展に出展したブックカフェ号＝横浜市のパシフィコ横浜（そらまめの会提供）
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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