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指宿のブックカフェ号　被災地行脚し交流　横浜・図書館総合展で主役

(2018/11/12 22:00)
ブックカフェ号の本を楽しむ園児たち＝福岡県朝倉市の大福幼稚園（そらまめの会提供）
　指宿市のＮＰＯ法人「本と人とをつなぐそらまめの会」が運営するブックカフェ号が、１０月下旬から１１月にかけ、熊本地震や九州北部豪雨の被災地、横浜市で開かれた図書館総合展を行脚した。絵本から図鑑まで幅広く約３５０冊をそろえ、“どこでもカフェ”がオープンできる設備も積んだ移動図書館。各地で交流を楽しんだ。
　図書館総合展は、図書館の関係者や業者が集う国内最大のイベント。２０回目の今年は１０月３０日から１１月１日までパシフィコ横浜であり、展示の目玉として、ブックカフェ号が招かれた。
図書館総合展に出展したブックカフェ号＝横浜市のパシフィコ横浜（そらまめの会提供）
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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