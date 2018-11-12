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日豪シニア、志布志出発　九州巡る自転車愛好家２７人

(2018/11/12 23:00)
志布志港に到着し、スタートに備える日豪のサイクリング愛好家＝志布志市
　日本とオーストラリアのサイクリング愛好家が９日朝、大阪からフェリーさんふらわあで志布志市の志布志港に到着し、自転車での九州の旅に出発した。両国から男女２７人が参加し、平均年齢は７０歳を超えるシニアの仲間。約１０日間かけて大隅半島、薩摩半島のほか、熊本、長崎を巡り、親睦を深める。
　「日豪親善ライド」は、オーストラリアの自転車冒険家の呼び掛けで２０００年から始まった。以来、両国の各地で実施しており、１７回目。九州では初めて。１７日の長崎市まで計４３０キロを走行する。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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