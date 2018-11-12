日豪シニア、志布志出発　九州巡る自転車愛好家２７人

(2018/11/12 23:00)

志布志港に到着し、スタートに備える日豪のサイクリング愛好家＝志布志市

日本とオーストラリアのサイクリング愛好家が９日朝、大阪からフェリーさんふらわあで志布志市の志布志港に到着し、自転車での九州の旅に出発した。両国から男女２７人が参加し、平均年齢は７０歳を超えるシニアの仲間。約１０日間かけて大隅半島、薩摩半島のほか、熊本、長崎を巡り、親睦を深める。「日豪親善ライド」は、オーストラリアの自転車冒険家の呼び掛けで２０００年から始まった。以来、両国の各地で実施しており、１７回目。九州では初めて。１７日の長崎市まで計４３０キロを走行する。