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種子島医療Ｃの看護ＰＲ大使　女優・松原さん委嘱

(2018/11/13 06:30)
介護ＰＲ大使の任命式後、種子島医療センターの職員らと記念撮影する松原奈佑さん（前列中央）＝西之表市西之表
　西之表市の総合病院・種子島医療センターは、来夏公開予定の映画「ライフ・オン・ザ・ロングボード２ｎｄ　Ｗａｖｅ」に出演している女優、松原奈佑（なゆ）さんに初の看護ＰＲ大使を委嘱した。島外からの人材確保に向け、大都市圏で開かれる合同説明会などで力を借りる。
　正看護師の資格を持つ松原さんは５、６月、種子島で撮影があった同映画で、サーフィンを愛する看護師を演じた。役が決まった昨年１０月から１カ月間、種子島医療センターで実際に看護師業務に当たり、役づくりに生かした。現在も女優業の傍ら、神奈川県の医療機関に勤務する。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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