種子島医療Ｃの看護ＰＲ大使　女優・松原さん委嘱

(2018/11/13 06:30)

介護ＰＲ大使の任命式後、種子島医療センターの職員らと記念撮影する松原奈佑さん（前列中央）＝西之表市西之表

西之表市の総合病院・種子島医療センターは、来夏公開予定の映画「ライフ・オン・ザ・ロングボード２ｎｄ Ｗａｖｅ」に出演している女優、松原奈佑（なゆ）さんに初の看護ＰＲ大使を委嘱した。島外からの人材確保に向け、大都市圏で開かれる合同説明会などで力を借りる。正看護師の資格を持つ松原さんは５、６月、種子島で撮影があった同映画で、サーフィンを愛する看護師を演じた。役が決まった昨年１０月から１カ月間、種子島医療センターで実際に看護師業務に当たり、役づくりに生かした。現在も女優業の傍ら、神奈川県の医療機関に勤務する。