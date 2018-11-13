気象情報活用自治体が研修 防災対応で鹿気象台
(2018/11/13 13:00)
気象情報を防災対応に有効活用してもらおうと、鹿児島地方気象台は１２日、鹿児島県庁で、自治体担当者向けの研修会を初めて開いた。２６市町村から４０人が参加。架空の自治体が記録的な豪雨に見舞われる事態を想定したワークショップを行い、行政が取るべき対応について議論を深めた。
気象情報を踏まえ防災対応を考える自治体職員ら＝鹿児島県庁
参加者は４～６人ずつの班に分かれ、架空の自治体担当者になりきり対応を検討。数日後に大雨警報が出される可能性を示した情報や、土砂災害や洪水の危険度をリアルタイムに表示した地図情報を基に、消防団への連絡体制や避難所開設の準備、避難勧告の発令などを判断した。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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