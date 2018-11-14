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阿久根・旧隼人小卒業の「華の７０歳組」 母校で運動会

(2018/11/14 13:00)
当時の担任とともに記念撮影に納まる「華の７０歳組」＝阿久根市脇本の脇本地区公民館隼人分館
　阿久根市脇本の旧隼人小学校であった隼人校区運動会に、同市の伝統行事「華の５０歳組」ならぬ“華の７０歳組”が元気な顔を見せ、綱引き、ゲートボール、玉入れなどに参加した。
　同校は２００６年に廃校となった。現在、脇本地区公民館隼人分館として、地域行事や避難所などとして利用されている。
　４日の運動会には住民約１００人が参加。赤、白、青の３組に分かれ、各種競技が行われた。１９６２（昭和３７）年卒業の７０歳組は、竹原長政さん（６９）をはじめ県外からの帰省者を含む１１人。３年と６年時に担任だった清藤克之さん（８５）＝出水市＝も招かれた。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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