阿久根・旧隼人小卒業の「華の７０歳組」 母校で運動会

(2018/11/14 13:00)

当時の担任とともに記念撮影に納まる「華の７０歳組」＝阿久根市脇本の脇本地区公民館隼人分館

阿久根市脇本の旧隼人小学校であった隼人校区運動会に、同市の伝統行事「華の５０歳組」ならぬ“華の７０歳組”が元気な顔を見せ、綱引き、ゲートボール、玉入れなどに参加した。同校は２００６年に廃校となった。現在、脇本地区公民館隼人分館として、地域行事や避難所などとして利用されている。４日の運動会には住民約１００人が参加。赤、白、青の３組に分かれ、各種競技が行われた。１９６２（昭和３７）年卒業の７０歳組は、竹原長政さん（６９）をはじめ県外からの帰省者を含む１１人。３年と６年時に担任だった清藤克之さん（８５）＝出水市＝も招かれた。