「秋の木市」１５日まで　鹿児島市甲突川左岸緑地

(2018/11/14 00:10)

鹿児島市の甲突川左岸緑地で開催中の「秋の木市」は１５日、最終日を迎える。果樹の苗木や小鳥など２４の店が並び、品物によって２～３割引きで販売される。午前１０時～午後５時まで。木市振興会によると、今年は好天に恵まれ多くの来場者でにぎわった。鉢物ではシクラメンやポインセチア、野菜の苗ではブロッコリーとキャベツが人気。サザンカも花が咲き始めており、来場者を楽しませている。