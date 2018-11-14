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「秋の木市」１５日まで　鹿児島市甲突川左岸緑地

(2018/11/14 00:10)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市の甲突川左岸緑地で開催中の「秋の木市」は１５日、最終日を迎える。果樹の苗木や小鳥など２４の店が並び、品物によって２～３割引きで販売される。午前１０時～午後５時まで。
　木市振興会によると、今年は好天に恵まれ多くの来場者でにぎわった。鉢物ではシクラメンやポインセチア、野菜の苗ではブロッコリーとキャベツが人気。サザンカも花が咲き始めており、来場者を楽しませている。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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