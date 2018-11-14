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三島村営の焼酎蔵、仕込み順調　14日から蒸留、19年春には新酒販売

(2018/11/14 06:30)
蒸したサツマイモをもろみの入った大型タンクに移す杜氏の坂元巧斉さん＝三島村黒島
　三島村黒島の村営焼酎蔵「みしま焼酎　無垢（むく）の蔵」で、新焼酎の仕込みが順調に進んでいる。操業を始めて２週間となり、１４日から蒸留作業に入る。公設公営の焼酎蔵は全国初。来年４月までに４．３２キロリットル（９００ミリリットル換算４８００本）を造り、村内で販売する。
　１０月３０日の操業開始日に取り掛かったのは、米麹（こうじ）づくり。米２４０キロを蒸して冷ました後、黒麹を混ぜ込んだ。１日寝かせ、水と酵母を混ぜる一次仕込みでもろみを作り、かめに移した。長さ２．５メートルの棒でかき混ぜながら６日間かけて発酵させた。
　村は焼酎造りの進捗（しんちょく）状況を特設ブログで発信している。https://mishima-shochu.jp
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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