TOP鹿児島のニュース 社会 桜島

桜島が爆発 噴煙４０００メートル

(2018/11/14 23:00)
火山雷を伴って噴火する桜島＝鹿児島市与次郎１丁目（南日本新聞社監視カメラ）
　桜島の南岳山頂火口で１４日午前０時４３分、爆発的噴火（爆発）があった。鹿児島地方気象台によると、噴煙の高さは４０００メートル以上で、大きな噴石が４合目（火口から１３００〜１７００メートル）まで飛散した。噴石が４合目に達するのは７月１６日以来。
　噴煙は多量で、降灰は垂水市や鹿屋市方面に広がった。鹿児島市東郡元町にある気象台で、中程度の体感空振を観測した。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ