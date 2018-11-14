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シニアのファッションショー大人気　鹿児島市

(2018/11/14 23:40)
シニア女性がモデルを務め、盛り上がったファッションショー＝鹿児島市勤労者交流センター
　鹿児島市シルバー人材センターは１４日、６０代以上の女性向け「シニアビューティーフェアかごしま２０１８」を勤労者交流センターで開いた。定員２００人に３００人以上が詰め掛け、目玉のファッションショーでは、モデルを務める同世代に大きな拍手を送った。
　来年の改元を控え、昭和と平成を振り返るがテーマ。６３～８３歳の会員女性を中心に３世代一家族を含む１２人が登場した。年齢がアナウンスされるたび、若々しさに歓声が上がった。会員の宗像君子さん（６４）が制作した１９６０～７０年代の流行服もお披露目された。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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