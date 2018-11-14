シニアのファッションショー大人気　鹿児島市

(2018/11/14 23:40)

シニア女性がモデルを務め、盛り上がったファッションショー＝鹿児島市勤労者交流センター

鹿児島市シルバー人材センターは１４日、６０代以上の女性向け「シニアビューティーフェアかごしま２０１８」を勤労者交流センターで開いた。定員２００人に３００人以上が詰め掛け、目玉のファッションショーでは、モデルを務める同世代に大きな拍手を送った。来年の改元を控え、昭和と平成を振り返るがテーマ。６３～８３歳の会員女性を中心に３世代一家族を含む１２人が登場した。年齢がアナウンスされるたび、若々しさに歓声が上がった。会員の宗像君子さん（６４）が制作した１９６０～７０年代の流行服もお披露目された。