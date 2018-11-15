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純白花かれんサツマノギク咲き誇る　薩摩川内・下甑

(2018/11/15 06:30)
海を見下ろす斜面に咲き集うサツマノギクの花＝薩摩川内市鹿島町吹切
　東シナ海に浮かぶ甑島列島、薩摩川内市鹿島町吹切（ひぎれ）にサツマノギクの群生地がある。爽やかな秋晴れとなった１４日、県道沿いの潮風が吹き抜ける斜面にかれんな白い花が咲き誇っていた。黄色いツワブキの花との共演を楽しめる場所もある。
　甑島や薩摩半島西南部の海岸などに自生するキク科の多年草。島では例年１０月下旬から１２月中旬に見頃を迎える。盛りには辺り一面真っ白なじゅうたんを敷き詰めたかのよう。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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