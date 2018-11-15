観光列車「Ａ列車」特別運行 ＪＲ指宿枕崎線、全線開業55周年
(2018/11/15 13:00)
ＪＲ指宿枕崎線全線開業５５周年を記念し、ＪＲ九州の観光列車「Ａ列車で行こう」が１４日、指宿－枕崎間を運行した。乗客約８０人は開聞岳などの雄大な景色を眺めながら南薩の旅を楽しんだ。
開聞岳がそびえる南薩路を行く観光特急「Ａ列車で行こう」＝指宿市のＪＲ西大山駅
Ａ列車は、おしゃれな外装とジャズが流れる車内のバーで酒を提供するのが特長で、通常は三角線（熊本－三角間）を走る。指宿枕崎線の振興を目指し地元観光関係者でつくる「夢たまプロジェクト」が「頴娃列車で行こう」と題した企画で、特別に運行した。
（記事全文は15日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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