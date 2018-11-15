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観光列車「Ａ列車」特別運行　ＪＲ指宿枕崎線、全線開業55周年

(2018/11/15 13:00)
開聞岳がそびえる南薩路を行く観光特急「Ａ列車で行こう」＝指宿市のＪＲ西大山駅
　ＪＲ指宿枕崎線全線開業５５周年を記念し、ＪＲ九州の観光列車「Ａ列車で行こう」が１４日、指宿－枕崎間を運行した。乗客約８０人は開聞岳などの雄大な景色を眺めながら南薩の旅を楽しんだ。
　Ａ列車は、おしゃれな外装とジャズが流れる車内のバーで酒を提供するのが特長で、通常は三角線（熊本－三角間）を走る。指宿枕崎線の振興を目指し地元観光関係者でつくる「夢たまプロジェクト」が「頴娃列車で行こう」と題した企画で、特別に運行した。
（記事全文は15日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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