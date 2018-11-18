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龍門司焼登り窯、児童がまき入れ 加治木

(2018/11/18 12:00)
登り窯にまきを投入する児童ら＝姶良市加治木の龍門司焼企業組合
　姶良市加治木の龍門司焼企業組合で１３日、近くの竜門小学校５、６年生が登り窯のまき入れを体験した。窯の中には、児童の作品や、１２月１４～１６日の陶器祭で販売される約３５００点が入っている。
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