県下一周駅伝選手ら伴走　根占中ロードレース

(2018/11/18 14:30)

そろいのウエア姿で中学生を先導する選手ら＝南大隅町根占山本

南大隅町の根占中学校で１０日、全生徒のロードレース大会があり、県下一周駅伝の選手らが初めて伴走で参加した。ペースメーカーとしてタイム短縮や完走を後押しした。同校は駅伝最終日の出発地点に近く、毎年全校で応援。卒業生３人が肝属チームの主力を務めるなど関心が高く、保護者らが伴走を要請した。