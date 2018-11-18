県下一周駅伝選手ら伴走 根占中ロードレース
(2018/11/18 14:30)
南大隅町の根占中学校で１０日、全生徒のロードレース大会があり、県下一周駅伝の選手らが初めて伴走で参加した。ペースメーカーとしてタイム短縮や完走を後押しした。
そろいのウエア姿で中学生を先導する選手ら＝南大隅町根占山本
同校は駅伝最終日の出発地点に近く、毎年全校で応援。卒業生３人が肝属チームの主力を務めるなど関心が高く、保護者らが伴走を要請した。
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