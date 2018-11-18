(2018/11/18 17:05)

大王製紙エリエール・レディース最終日は１８日、愛媛県エリエールＧＣ松山であり、首位から出た２０歳の勝みなみ（鹿児島市出身）が、ボギーなしの７バーディーの６５で回って逃げ切り、通算２０アンダー、２６８で２０１７年のプロ転向後初のツアー優勝を果たした。１４年４月に１５歳のアマチュアとしてツアー史上最年少勝利を飾って以来の通算２勝目。賞金１８００万円を獲得した。