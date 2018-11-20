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映画ロケ地巡りいかが？　阿久根市が「かぞくいろ」マップ

(2018/11/20 10:30)
　映画「かぞくいろ－ＲＡＩＬＷＡＹＳ　わたしたちの出発」が３０日に全国公開（鹿児島、熊本は２３日先行公開）されるのを前に、阿久根市がロケ地マップ＝写真＝を作り、配布している。
　１０万部作製。同市役所、にぎわい交流館阿久根駅など公共施設のほか、全国の映画館、肥薩おれんじ鉄道の有人駅などに置いてある。市商工観光課＝0996(73)1114
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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