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エボラ抑制物質発見　鹿大教授ら新薬開発に期待

(2018/11/20 10:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島大学難治ウイルス病態制御研究センターの馬場昌範教授（６３）らのグループは、エボラウイルスの増殖を抑える新たな化合物を発見したことが１９日、分かった。マラリア治療薬を基に合成した。致死性が極めて高いが、治療法が確立されていないエボラ出血熱の薬の開発につながると期待されている。
　馬場教授と徳島文理大学のチームはマラリア治療薬「アモジアキン」の分子構造を変化させて「誘導体」を作成。米国のテキサスバイオメディカル研究所のロバート・ダベイ教授（現ボストン大学）らに提供し、効果を確認した。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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