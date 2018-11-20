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長島町で殺人事件　民家に女性遺体

(2018/11/20 13:08)
南日本新聞ニュース
　２０日午前９時５０分ごろ、長島町下山門野の民家内で、女性が血を流し倒れていると１１０番があった。女性は死亡が確認され、阿久根署は殺人事件として捜査している。
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