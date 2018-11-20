沿道に８０店　人出どっと　騎射場でのきさき市

(2018/11/20 23:00)

のきさき市で昼食を楽しむ市民ら＝鹿児島市の騎射場公園

鹿児島市の騎射場電停付近一帯で１８日、騎射場のきさき市があった。電停通り沿い約４００メートルと騎射場公園に約８０店が並んだ。鹿児島大学の学園祭と重なったこともあり、これまでより多めの約１万人（主催者発表）でにぎわった。社会人や学生らでつくる実行委員会主催。６回目の今回、商店や住民同士のつながりをテーマに「キシャバ学園祭」と銘打ち開催。ボランティアらスタッフ約６０人は、学生服姿で案内役を務めた。