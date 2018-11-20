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沿道に８０店　人出どっと　騎射場でのきさき市

(2018/11/20 23:00)
のきさき市で昼食を楽しむ市民ら＝鹿児島市の騎射場公園
　鹿児島市の騎射場電停付近一帯で１８日、騎射場のきさき市があった。電停通り沿い約４００メートルと騎射場公園に約８０店が並んだ。鹿児島大学の学園祭と重なったこともあり、これまでより多めの約１万人（主催者発表）でにぎわった。
　社会人や学生らでつくる実行委員会主催。６回目の今回、商店や住民同士のつながりをテーマに「キシャバ学園祭」と銘打ち開催。ボランティアらスタッフ約６０人は、学生服姿で案内役を務めた。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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