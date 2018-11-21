長島町女性殺害 容疑でおいを逮捕

(2018/11/21 09:40)

長島町の民家で、飲食店従業員池田恵美代さん（６０）＝東京都大田区東矢口２丁目＝が血を流して死亡していた事件で、阿久根署と県警捜査１課は２１日、殺人の疑いで、おいの同町下山門野、無職川添翔也容疑者（２０）を逮捕した。